Reprodução Instagram, DR

Dax Shepard não perdeu a oportunidade de "gozar" com a mulher e partilhou um momento inusitado de Kristen Bell a urinar dentro do seu carro novo para todos os seguidores verem.

Na imagem acima pode-se ver o ator ao lado da esposa enquanto a atriz tenta equilibrar-se em cima de um recipiente no banco. "A parte mais importante desta fotografia não é a minha mulher, Kristen Bell, estar a fazer xixi no carro. É o facto do carro ter 36 horas de idade! Tanto desrespeito que eu quase tenho que respeitar isto", escreveu Dax na legenda da publicação.

Vários fãs do casal acharam a fotografia hilariante e brincaram com o assunto. Em resposta à partilha do marido, Kristen Bell explicou a razão: "O meu marido está sempre a expôr-me! Não entro em casas-de-banho públicas durante uma pandemia", afirmou.