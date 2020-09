Reprodução Instagram, DR

Depois de quase um mês em isolamento por terem sido infetados com o novo coronavírus, a família de Jorge Gabriel pôde finalmente regressar a casa mesmo a tempo de comemorar uma data muito especial.

Dois dias depois do seu regresso, o filho mais novo do apresentador, Pedro, completou mais um ano de vida. "O mais pequeno chegou aos quatro anos. Tem uma luz radiosa capaz de nos desconcertar com a sua argumentação inesperada. O Pedro ajuda-nos a acreditar que o futuro só pode ser melhor", escreveu na legenda da publicação de uma fotografia do menino na praia.

Recorde-se que Jorge Gabriel já estava no continente quando regressou de Porto Santo, na Madeira, e foi alertado de ter estado em contato com uma pessoa infetada, mas acabou por fazer o teste e recebeu o resultado mais desejado: negativo. No entanto, esteve em quarentena por precaução. Agora já está reunido com a mulher, Filipa Gameiro, e as filhas, Madalena e Mariana, que cumpriram isolamento na ilha, onde estavam a passar umas férias, por terem sido infetadas com Covid-19.