Este domingo, 20 de setembro, foi um dia especial para Sara Prata. A filha da atriz, a pequena Amélia, completou dois meses de vida. Uma data que Sara Prata fez questão de assinalar nas redes sociais com uma enternecedora fotografia de mãe e filha.

"Dois meses de Amélia . Venha de lá o ritual da parecença à nascença: é parecida comigo ou não?", escreveu a atriz na legenda da imagem, que já conquistou milhares de 'gostos' na rede social Instagram.

Entretanto, na caixa de comentários, foram muitos os internautas que responderam afirmativamente à pergunta de Sara Prata, apontado, desta forma, semelhanças entre mãe e filha.

Recorde-se que a menina é fruto do relacionamento da atriz com João Leitão. O casal está junto há cerca de um ano, mas tem mantido uma relação discreta, sendo raras as ocasiões em que ambos partilham fotografias juntos nas redes sociais.