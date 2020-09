Instagram

Joana Seixas assinalou mais um ano de vida do seu único filho nas redes sociais. “My kido ♥️ Há 19 anos nesta viagem única que tem sido a nossa vida. O meu colo estará sempre aqui para ti”, escreveu a atriz na legenda de uma fotografia onde surge divertida ao lado do jovem, que é fruto de uma anterior relação com João Reis.

Também Catarina Furtado, a atual mulher do ator, assinalou o aniversário de Francisco no Instagram. LEIA AQUI!