Instagram

Passaram três meses desde que o país acordou em choque com a notícia da morte do famoso ator Pedro Lima, aos 49 anos. Uma depressão grave levou-o a tomar a decisão de pôr termo à vida na praia do Abano, em Cascais.

>> VIÚVA DE PEDRO LIMA PARTILHA NOVIDADE E SEGUIDORES REAGEM: "MUITO FELIZ POR SI"

Nas redes sociais, o seu filho mais velho, João Lima, de 22 anos, assinalou esta data de forma discreta. “3”, escreveu a apenas na legenda de uma fotografia onde surge com ar sereno a olhar diretamente para a câmara.

>> FÃS REAGEM A NOVA FOTOGRAFIA DO FILHO DE PEDRO LIMA: “TENS MESMO O TEU PAI NO OLHAR E NO SORRISO”

Instagram

Recorde-se que o jovem é fruto da relação de Pedro Lima com a empresária Patrícia Piloto. O ator deixou mais quatro filhos – Emma, Mia, Max e Clara – da união de mais de 20 anos com a ceramista Anna Westerlund.

>> MULHER DE PEDRO LIMA RECORDA O ATOR: "PROMETO-TE NÃO DESISTIR DOS NOSSOS SONHOS"