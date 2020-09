Getty Images

Muito se especulou sobre o motivo da separação de Cardi B e Offset, sendo que os inúmeros casos de infidelidade do rapper e até mesmo um suposto filho fora do casamento foram as razões mais consideradas. Porém, a artista veio desmentir os rumores.

Cardi B, que recentemente lançou uma música com Anitta, explicou que o casamento de três anos já estava desgastado e não hesitou em pedir o divórcio porque já estava cansada das discussões com o ex-companheiro. "Não derramei uma lágrima", afirmou num direto. Recorde-se que o antigo casal tem uma filha em comum, Kulture, de dois anos.

A rapper explicou que quando as traições do ex-marido chegaram à imprensa foi muito difícil e chorou muito, mas tudo mudou. “Desta vez, eu não estava a chorar. Queres saber porquê? O motivo do meu divórcio não é por causa de nenhuma dessas mer***que já aconteceram antes. Não é por causa de traição. Eu estou a ver as pessoas a dizerem algo como: ‘Oh, ele vai ter um bebé [com outra]’. Isso é uma mentira completa. Esta é a segunda vez que as pessoas tentam despejar bebés aqui. Isso é um absurdo", disse.

“Estou cansada de discutir. Cansada de não o olhar nos olhos. Quando sentires que já não é a mesma coisa, antes de realmente seres traída, vai embora. Nada de extraordinário aconteceu, às vezes as pessoas afastam-se", explicou. “Estou com este homem há quatro anos. Tenho uma filha com este homem, tenho uma casa com este homem ... Às vezes, estás apenas cansada das discussões e de acumular problemas. Cansas-te às vezes e antes que algo aconteça, vais embora.”