De regresso a Madrid após ter vivido durante os últimos cinco anos na cidade do Porto - juntamente com o marido Iker Casillas e os filhos Martín, e Lucas - Sara Carbonero tem aproveitado para partilhar com os seus seguidores nas redes sociais vários momentos desta nova etapa da sua vida.

Ainda no último fim de semana, a jornalista surpreendeu os internautas ao mostrar o look escolhido para uma saída com amigos. Sara Carbonero posou com um longo vestido preto de veludo, com decote nas costas e que evidenciava a sua silhueta, tendo conquistado, de imediato, diversos elogios nas redes sociais.

Recorde-se que os últimos tempos, em particular o ano de 2019, não foram fáceis para a jornalista. Sara foi diagnostica com um cancro nos ovários, acabando por perder o cabelo devido aos tratamentos de radio e quimioterapia. Por outro lado, Iker Casillas viu-se obrigado a abandonar os relvados após ter sofrido um enfarte do miocárdio.