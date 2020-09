Instagram

Lurdes, de oito anos, mostrou desde sempre grande à vontade perante as câmaras, fazendo as delícias dos seguidores dos seus pais, Luís Borges e Eduardo Beauté, nas redes sociais. O modelo e o cabeleireiro dos famosos foram casados durante cinco anos – período em que também adotaram Bernardo, de nove anos, e Eduardo, de cinco – e separaram-se em 2016. Na altura, as crianças ficaram com Eduardo Beauté, mas a sua morte repentina em setembro do ano passado, na sequência de uma embolia cerebral, fez com que Luís Borges assumisse a tempo inteiro os seus deveres de pai.

E o manequim gosta de partilhar um pouco do seu dia a dia com as crianças com quem segue o seu trabalho. Este sábado, dia 19, os internautas ficaram rendidos ao vídeo que mostra novo penteado de Lurdes. “Diva!”, escreveu Luís Borges na legenda das imagens onde a menina exibe as suas tranças enquanto dança ao som Beyoncé. VEJA AS IMAGENS ABAIXO: