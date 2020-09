John Parra

Foi no início do ano, mas precisamente a 30 de janeiro, que Enrique Iglesias e Anna Kournikova deram as boas-vindas à terceira filha, a pequena Mary. Desde então, o casal já brindou os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens da menina e esta quarta-feira, 16 de setembro, a ex-tenista voltou a fazê-lo.

Anna Kournikova partilhou uma enternecedora fotografia da bebé, mostrando como esta está crescida a poucos dias de completar oito meses de vida. Uma imagem que, de resto, não passou despercebida entre os internautas, tendo conquistado inúmeros elogios.

Recorde-se que além da menina, a ex-tenista e Enrique Iglesias são pais dos gémeos Lucy e Nicholas, quase três anos. O casal conheceu-se há cerca de 16 anos durante as gravações do videoclip do tema Escape e, desde então, têm mantido um namoro discreto.

