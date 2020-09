Esta semana não tem sido especialmente boa para Rita Pereira no que toca às redes sociais. A atriz gerou uma enorme polémica durante a sua viagem a Roma devido a uma publicação na sua conta de Instagram.

"Estas imagens são para vocês. Vocês que se calhar não terão oportunidade de um dia visitar o Vaticano. Com amor para vocês". Esta foi a frase que não ficou bem vista aos olhos dos internautas, originando críticas e muitas sátiras, tendo sido inclusive o assunto do momento no Twitter.

Rita Pereira não se deixou ficar e respondeu, de forma irónica, num vídeo. "Só para avisar que estou a amar todas as menções que vocês estão a fazer. Estou a amar aparecer em todos os vossos storys. Com amor, para vocês", afirmou.