Reprodução Instagram, DR

Esta semana é de regresso às aulas para muitas crianças e adolescentes do nosso país. Este ano, num contexto diferente do habitual, devido à pandemia do novo coronavírus. Desta forma, Rita Ferro Rodrigues fez questão de assinalar nas redes sociais o primeiro dia de aulas do filho mais novo, Eduardo.

"Correu tudo bem..Chegou feliz a casa, gostou da escola nova, já tem planos para fazer amigos.Detestou a máscara o tempo inteiro “ mas tem de ser, não é mãe ?” Gostava de ter mais tempo para brincar “ mas tem de ser, não é mãe ?”Mas aquilo que mais gostou na escola pública nova : os cacifos ( “ ainda não sei se me calha um !”)", começou por escrever na legenda da imagem em que surge abraçada ao menino.

Em seguida, a apresentadora aproveitou para deixar um agradecimento a todos os professores e funcionários da nova escola do filho, face aos tempos de mudança que vivemos devido à pandemia.

"Obrigada a todas as funcionárias e funcionários, professoras e professores, auxiliares etc, que tanto se empenham para dar confiança e alegria aos nossos filhos , neste tão estranho regresso à escola. Sois os e as maiores.Aos pais e mães caguinchas como eu que choraram no carro mas só depois de os deixarmos entregues sempre com cara de Reis Disto Tudo Super Serenos e Tal - um abraço como este da fotografia - que nos acalma a ansiedade a cada final de dia. A verdade é que os putos sabem andar nisto , muito melhor do que achamos. Bora lá", rematou.

Recorde-se que Eduardo é fruto do casamento de Rita Ferro Rodrigues com Rúben Vieira, A apresentadora é ainda mãe de Leonor, fruto da relação terminada com Daniel Cruzeiro. Já o assistente de realização é também pai de Miguel, fruto de um anterior relacionamento.