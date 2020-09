Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 17 de setembro, é um dia especial para Joana Solnado. A filha da atriz, a pequena Flor, completa oito anos de vida. Uma data que Joana Solnado fez questão de assinalar nas redes sociais com uma fotografia da menina e uma mensagem especial.

"Há oito anos a apontar-me o caminho. Obrigada por tamanha alegria, generosidade, paciência e tanto mas tanto amor. Sou tão orgulhosa do ser em que te estás a tornar, tão alegre, doce, atenciosa e atenta, justiceira, empática, consciente, cómica, incrivelmente inspiradora, pensadora nata, curiosa com a vida, sempre com mais uma pergunta na cabeça e uma emoção no coração, que continues a viver nessa linda liberdade de ser quem tu és", começou por escrever.

"Acredito que quem pergunta, abre espaços incríveis para as respostas. Fico feliz por te ver nesse caminho. Sinto-me a mulher mais sortuda do mundo por te ter como filha.

O verbo não chega, a narrativa não basta. Esta emoção que me assola por te ver crescer, por te amar tanto não tem nome. Chama-se Flor. Te amo, pituca linda do meu coração", continuou.

No final, Joana Solnado direcionou ainda algumas palavras ao pai da menina, Nuno Queiroz Ribeiro, "Obrigada pela maravilhosa equipa que fazemos a criar esta miúda incrível", rematou.