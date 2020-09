Reprodução Instagram, DR

Foi o sonho de abrir um restaurante que levou Katia Aveiro para o Brasil, há já quase três anos. Entretanto, a irmã de Cristiano Ronaldo apaixonou-se pelo empresário Alexandre Bertolucci Jr, foi mãe de Valentina e, mais recentemente, concretizou o sonho de comprar a casa que sempre idealizou.

Nas redes sociais, Katia Aveiro tem partilhado com os seus seguidores vários detalhes do seu novo lar e voltou a fazê-lo esta terça-feira, 15 de setembro, mostrando, desta vez, imagens do exterior.

"A ver as medidas para deixar o meu jardim e a minha varanda um dos lugares mais coloridos da casa. Cabeça cheia de ideias. (A parte de fora da casa também conta).Eu gosto mais de arquitetura de interiores, mas jamais vou me descuidar do exterior, também quero fazer umas áreas lindas exatamente como eu sonhei", escreveu Katia Aveiro na legenda de uma fotografia da sua nova casa.