WPA Pool

Os seguidores não ficaram contentes ao ver as fotografias de Kate Middleton e do príncipe William numa visita à padaria Beigel Bake, no leste de Londres. Razão: ao colocarem a mão na massa (literalmente), a duquesa não prendeu o cabelo. Além disso, nenhum dos dois usou luvas.

Num dos comentários, um internauta partilhou uma fotografia sua ao lado de Meghan Markle onde se pode ver a mulher do príncipe Harry a usar touca de rede e luvas enquanto ajuda numa padaria e escreveu: "É assim que se faz".

Os duques de Cambridge foram acusados de não seguir as regres de higiene e os fãs não perdoaram nos comentários. "Bolos peludos?", brincou um internauta. "Sem luvas, sem proteção para o cabelo...? É bom que eles se envolvam, mas as regras básicas de higiene ao manusear os alimentos devem ser seguidas. Mexer em comida e Kate sem o cabelo preso para trás? Nojento", afirmou outra.

"Como é que uma padaria pode permitir que funcionários e visitantes que estão a fazer comida não tenham os seus cabelos presos ou usem redes de cabelo? É uma exigência legal garantir que os alimentos não sejam contaminados por qualquer objeto estranho, incluindo cabelo", comentou um terceiro, exigindo explicações.