Reprodução Instagram, DR

Débora Monteiro decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz partilhou uma fotografia do momento em que Tiago Teotónio Pereira conheceu as suas filhas gémeas, as pequenas Alba e Júlia.

"O tio venho conhecer as babes" , pode ler-se na imagem em que o ator surge com as duas meninas ao colo.

Recorde-se que Alba e Júlia completaram recentemente dois meses de vida. As duas bebés são fruto do relacionamento de Débora Monteiro com Miguel Mouzinho.

Reprodução Instagram, DR