Esta terça-feira, 15 de setembro, é um dia especial para Fernando Rocha. Diogo, o filho mais velho do humorista completa 21 anos. Uma data que este decidiu assinalar nas redes sociais através de uma fotografia do jovem e uma dedicatória especial.

"Há duas palavras que te quero dizer, a primeira é PARABÉNS, parabéns, não só por fazeres hoje 21 anos, mas também pelo homem que te tornaste, parabéns pelo ser humano que és, parabéns por teres conquistado o respeito e admiração da família e amigos. Não me canso de ouvir as pessoas a falar bem de ti, nem imaginas o sentimento que tenho quando algumas pessoas me dizem: ‘Um dia que tiver um filho, gostava que fosse como o Diogo’. Isso é admiração e respeito, há pessoas que vivem uma vida sem serem respeitadas nem admiradas e tu, com 21 anos, tens esse respeito e admiração, e sabes por que motivo te respeitam? Porque tu sabes respeitar e valorizar as pessoas, não prejudicas ninguém e, se puderes, ainda ajudas o próximo, isso faz de ti uma pessoa altruísta, mas, acima de tudo uma pessoa de bem com a vida, em paz e sem ressentimentos. Agora vamos à segunda palavra:

OBRIGADO...

Como foste o primeiro filho, sem quereres, foste tu que me ensinaste a ser pai, a mudar fraldas, a dar banho a um ser tão frágil e a apurares em mim o sentimento de proteção por ti e pela família. Ensinaste-me a descobrir um amor com uma dimensão que eu jamais sonhava que existia, o AMOR DE PAI.

Por ti, daria a minha vida e te garanto que a vida não é fácil, haverá altos e baixos, vais sofrer e vencer, e eu quero em todas estar presente. Nas más alturas estarei sempre ao teu lado para te ajudar no que for preciso e nas glórias... nas glórias só quero estar a assistir discretamente e < chorar de alegria e orgulho do melhor ser humano que conheço que, por sorte, posso chamar filho.

AMO-TE ATÉ REBENTAR ISTO TUDO"