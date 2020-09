Instagram

Tiago, o filho de Cristina Ferreira e António Casinhas tem 12 anos e são raras as imagens que vimos suas, por opção da mãe, que sempre quis preservar a sua privacidade. Contudo, o pai não esconde o orgulho que tem no pré-adolescente e surpreende ao partilhar - embora muito raramente e sempre com o cuidado de não revelar o rosto - imagens do filho.

Instagram

Este domingo, 13 de setembro, o ex-companheiro da apresentadora de televisão mostrou como Tiago está crescido. “Quase a ser ultrapassado!!🤔🤔”, brincou na legenda da imagem que está a deixar os seus seguidores encantados.

“Está enorme o Tiago. Passa muito rápido. Felicidades. Beijinhos aos dois”, “O tempo passa a correr amigo, não tarda começa te apresentar as namoradas e a querer ir de fim de semana ” ou “O tempo voa. Temos que aproveitar ao segundo. Felicidades hoje e sempre”, pode ler-se entre as dezenas de comentários à fotografia que revela a cumplicidade entre pai e filho.

Recorde-se que Cristina Ferreira e António Casinhas mantiveram uma relação durante 15 anos e separaram-se em 2011. Reveja abaixo uma entrevista onde a profissional de televisão falou desta separação: