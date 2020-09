Reprodução Instagram, DR

Meadow Walker, filha de Paul Walker tem uma grande admiração pelo pai. São várias as vezes que a jovem de 21 anos recorda o pai nas redes sociais.

Desta vez, Meadow quis prestar-lhe uma bonita homenagem no dia do seu aniversário. Na sua conta de Instagram publicou uma fotografia onde surge ao lado do pai, em bebé, e as parecenças são notórias.

"O momento em que me apercebi que somos gémeos. Feliz aniversário à alma mais bonita do mundo", escreveu na legenda da foto que pode ver abaixo.

Nos comentários os fãs não resistiram ao momento e desfizeram-se em elogios e mensagens carinhosas: "Que almas puras", "Os mais lindos do mundo são vocês", "És a continuação do teu pai" - são algumas das mensagens.

Recorde que a morte precoce e inesperada de Paul Walker, uma das personagens principais de Velocidade Furiosa, deixou o mundo emocionado há sete anos.

