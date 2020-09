Chris Evans, mais conhecido pela personagem Capitão América na saga dos filmes de super-heróis da Marvel, acabou por partilhar mais com os seus fãs do que desejava.

No Instagram, o ator gravava histórias (stories) quando o seu telemóvel recuou para o rolo da câmara revelando mais do que que queria. O ator apagou de imediato, mas com quase seis milhões de seguidores na rede social não conseguiu evitar que a imagem fosse partilhada.

A imagem sexualmente explícita de um pénis, que estava no telemóvel do ator, levou o nome do ator explodisse no Twitter com 250 mil entradas sobre o tópico.

O ator não comentou o assunto e, na sua última fotografia, tem dezenas de milhares de comentários sobre o incidente.