Os sobrinhos de Sofia Ribeiro estão infetados com covid-19. As crianças são filhas da irmã da atriz, Carla Amorim, com quem Sofia Ribeiro não tem uma relação próxima.

"Ainda não foi desta. Meus meninos, minha vida, meus filhotes, minha alma, meus amores. Saudades tantas que me consome a alma. Coração apertadinho. 175 quilómetros de distância, sem carro, sem poder estar ao vosso lado e sem vos poder ver sequer ao longe", começou por escrever a irmã da atriz.

Carla Amorim confessou que apenas tem contacto com os filhos com telefeonemas e mensagens. "Isto consome-me", explica. Nos comentários, Carla adianta que não está próxima dos filhos, sem adiantar razão. "Os meus dois filhotes deram pela segunda vez positivo Covid-19. Eu longe com a sensação de impotência", revelou.

Carla Amorim contou à TVGuia, 2017, que após várias tentativas para conhecer a irmã (são irmãs por parte da mãe), já não o desejava fazer, afirmando desconhecer a razão pela qual a atriz não conhecia os sobrinhos.