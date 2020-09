Namoraram durante dois anos depois de terem contracenado numa novela, mas a relação entre Carloto Cotta e Mafalda Marafusta parece ter chegado ao fim. A notícia foi avançada pela TVGuia que tentou ter um depoimento sem sucesso junto da atriz.

A atriz também não se pronunciou sobre o assunto no seu Instagram, mas há dois sinais que apontam para a separação. Mafalda Marafusta apagou todas as fotografias ao lado do ator e Carloto Cotta eliminou mesmo a sua conta na rede social.