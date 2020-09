Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 9 de setembro, foi um dia especial para Reese Witherspoon. A filha mais velha da atriz, Ava, completou 21 anos. Uma data que a artista de Hollywood fez questão de assinalar nas redes sociais com uma dedicatória especial e uma fotografia em que mãe e filha surgem lado a lado.

"Uau! Como é que é possível que esta menina tenha agora 21 anos? Feliz aniversário para a minha doce menina que se tornou a jovem mais incrível. A tua bondade, compaixão e o teu enorme coração nunca param de me surpreender. Ava, não há palavras suficientes para descrever o quanto estou orgulhosa de tudo o que já realizaste. Mal posso esperar para ver TODO o bem que tu colocarás neste mundo. Amo-te muito, Ava", escreveu Reese Witherspoon.

Uma partilha que, rapidamente, conquistou vários elogios por parte dos internautas, que fizeram ainda questão de evidenciar as semelhanças entre mãe e filha. "Gémeas", foi um dos comentários que mais se repetiu entre os seguidores da atriz norte-americana.

Recorde-se que Ava é fruto do antigo relacionamento de Reese Witherspoon com Ryan Phillippe, assim como Deacon, de 16 anos. A atriz é ainda mãe de Tennessee James, sete anos, fruto da relação com Jim Toth.