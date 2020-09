Um dia animado e em família. Luciana Abreu juntou as quatro filhos para uma tarde de férias e com muita piscina. A atriz e apresentadora da SIC partilhou uma fotografia ternurenta ao lado de Lyonce, Lyanii, Amoor e Valentine.

»» Espreite a reação das filhas de Luciana Abreu à “tia Fatinha”

A atriz esteve na piscina de um hotel em Cascais e aproveitou o momento com sabor a férias. "Quando a felicidade nos atropela”, escreveu a artista na legenda da fotografia, elogiando cada uma das diferenças das suas filhas.

»» Em lingerie, Luciana Abreu impressiona seguidores com dança no varão: "Super dedicada e trabalhadora"

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que além de Amoor e Valentine (de dois anos) - fruto do seu casamento terminado com Daniel Souza - Luciana Abreu é também mãe de Lyonce, de nove anos, e de Lyannii, de oito, fruto do seu antigo casamento com Yannick Djaló.