“Parabéns meu Pai.

Hoje completarias 63 anos.

Ao grande homem que foste, por tudo aquilo que viveste, por tudo aquilo que representas para mim.

Foste pai, amigo, confidente, irmão. Ralhaste, riste, choraste, ensinaste. Acima de tudo estiveste presente. Se pudesse escolher outro pai outra vida voltaria a escolher-te a ti com todos os teus defeitos e qualidades porque foi por seres a pessoa que foste que me ajudaste a crescer e a distinguir o bom e o mau caminho.

Orgulho me de ti, de ser tua filha. Obrigado meu pai pelo amor que me deste e por continuares a mostrar-me o sentido da vida.

Te amo incondicionalmente. 💔😍”, escreveu Liliana Oliveira, a antiga participante do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, nas redes sociais, na legenda de uma montagem com uma fotografia da sua infância e da tatuagem que fez em homenagem ao pai.

Recorde-se que a administrativa protagonizou um dos casamentos mais polémicos da segunda edição da experiência social. No dia do enlace, Liliana pareceu apaixonar-se de imediato pelo noivo, Pedro Pé-Curto, e o clima de romance pautou a lua de mel. Contudo, no regresso a Lisboa, a relação tornou-se tumultuosa e, já no final do programa, o professor de Educação Física revelou que a sua mulher não estava a 100% no casamento e que continuava a alimentar uma antiga relação com o taxista Mário Gonçalves, o homem que da aliança que tanta discórdia gerou. Saiba mais AQUI!