Tiago Caramujo

Flor, a filha de Joana Solnado e Nuno Queiroz Ribeiro, já regressou às aulas depois da interrupção letiva imposta pela Covid-19 e das férias escolares. O momento foi registado pela mãe orgulhosa na sua página oficial de Instagram.

Instagram

“Minha pernalonga e Kay, a rigor no primeiro dia de aulas ❤️”, escreveu a atriz, neta do saudoso ator português Raul Solnado, na legenda de uma fotografia da menina e da cadela da família.

Depois de vários anos a morar no Brasil, Joana Solnado regressou a Portugal no verão de 2017 e tem continuado dedicada à televisão. Em dezembro de 2019, por exemplo, integrou o elenco do telefilme da SIC Um Desejo de Natal.