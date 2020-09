Reprodução Instagram, DR

Discreta no que diz respeito à vida familiar, Grazi Massafera decidiu abrir uma exceção e brindou os seus seguidores nas redes sociais uma enternecedora fotografia da filha, Sofia, fruto do seu anterior relacionamento com Cauã Reymond.

"Essa é a imagem que faz a minha vida ser especial. Desafia-me, fortalece-me, alimenta-me, faz-me querer ser mais e além. O amor tem nome, tem voz,,humor, risada gostosa, personalidade forte e paixão por animais", escreveu a atriz na legenda de uma fotografia em que a menina, de oito anos, surge abraçada ao seu companheiro de quatro patas.

Depressa, a publicação conquistou inúmeros elogios por parte dos seguidores de Grazi Massafera, entre os quais rostos conhecidos com Cláudia Raia, Gisele Bündchen e Juliana Paes. "Como está lindaaaaa! Morro com essa criança", "Que linda" ou "Que amor", pode ler-se entre os comentários.

Recorde-se que Gazi Massafera e Cauã Reymond estiveram juntos durante seis anos, entre 2007 e 2013. Atualmente, o ator é casado com a modelo Mariana Goldfarb, enquanto Grazi mantém uma relação com o também a ator Caio Castro.