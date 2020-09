1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

“Hoje meu pingo faz 2 meses!!! 🦖🌈✨💗

Meu Deus, como pode esse amor tão profundo que sinto por você crescer todos os dias mais??? A nossa família é ainda mais completa e feliz com a sua chegada meu amor, você era a pecinha que faltava, e a cada sorriso seu essa casa se enche de mais amor, alegria e gargalhadas! 😌 Nós te amamos muito!!! 💗”, escreveu Giovanna Ewbank no Instagram, na legenda de várias fotografias do seu filho mais novo, Zyan, fruto da união com o ator Bruno Gagliasso.

O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho em 2016, quando adotou Titi, agora com sete anos, no Malawi. Em junho do ano passado, o casal repetiu a experiência com Bless, de cinco anos, também nascido naquele país africano.