Manuel Marques partilhou com os seus seguidores no Instagram uma fotografia da sua infância e escreveu em jeito de brincadeira: “A minha irmã, eu (com umas impecáveis jardineiras) e a minha mãe. Fotos do ‘baú’ na casa dos meus pais. Ana Marques com uma bela ganga à boca de sino😅”.

Os seus fãs não tardaram a reagir à imagem, realçando as parecenças física da comentadora do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, com a mãe. “A Ana é igual à mãe”, comentou uma internauta. “De repente, a sua mãe parecia-me a Ana” ou “É incrível como ambos são parecidíssimos com a vossa mãe”, pode ainda ler-se.