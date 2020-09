Instagram

“Que recordação linda como amo vocês. Cada dia que passa me orgulho da linda família que tenho. Obrigada, Deus, por me teres dado a família mais linda e abençoada do Mundo”, escreveu Elma Aveiro, a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, no Instagram, na legenda de uma fotografia do internacional português ao lado do pai.

Recorde-se que José Diniz Aveiro morreu a 6 de setembro de 2005, aos 51 anos, na sequência de graves problemas de saúde provocados pelo alcoolismo.

Além de Elma, CR7 tem ainda mais dois irmãos: Katia e Hugo.