1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Amiga de Bruno Fernandes, Carolina Deslandes já conheceu o filho mais novo do futebolista, o pequeno Gonçalo, que nasceu na madrugada do ultimo domingo, 6 de setembro. Um momento que a artista fez questão de assinalar nas redes sociais com uma fotografia em que surge com o menino ao colo, mostrando ainda alguns momentos do bebé com a família.

"Bem-vindo, Gonçalo Pinho Fernandes. Vim matar saudades da minha família preferida. E cantar os parabéns ao mau feitio. Que a vida nos mantenha unidos para sempre, parabéns amigos", escreveu, revelando ainda que celebrou de perto o aniversário de Bruno Fernandes, que completou 26 anos, esta terça-feira, 8 de setembro.

Recorde-se além de Gonçalo, Bruno Fernandes e a companheira, Ana Pinho, são pais de uma menina, Matilde.