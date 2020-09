Reprodução Instagram, DR

Foi na madrugada do último domingo, 6 de setembro, que Bruno Fernandes e a companheira, Ana Pinho, deram as boas-vindas ao segundo filho, o pequeno Gonçalo.

Entretanto, de regresso a casa, após o jogo pela seleção nacional, esta terça-feira, dia 8, na Suécia, o futebolista decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. O jogador do Manchester United partilhou uma encantadora fotografia dos dois filhos, Matilde, de três anos, e Gonçalo, com cinco dias.

"Oh pai, o mano quer dormir no meu colo", escreveu Bruno Fernandes na legenda imagem que espelha um momento ternura entre os dois irmãos.

