Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 9 de setembro, foi um dia especial para Ângelo Rodrigues. O ator celebrou 33 anos. Uma data que vários amigos do ator da SIC fizeram questão de assinalar nas redes sociais. Foi o caso de Tiago Paiva, amigo de longa data de Ângelo Rodrigues, que lhe dedicou uma mensagem especial.

"Esta foto foi tirada minutos antes de sair da casa da Caparica e voltar a viver no Porto. Foram quase dois anos a dividir casa com este ser. Aprendi a ser mais arrumado, organizado e também levo umas boas lições para a vida. Uma delas, é o foco que este gajo tem. Sem dúvida das pessoas mais determinadas e focadas que conheço", começou por escrever.

>>ÂNGELO RODRIGUES: "TENHO NOÇÃO DO QUE FIZ E DA MAGNITUDE DO MEU ERRO”

Em seguida, Tiago Paiva revelou um pedido caricato do ator, dois dias após este ter saído do coma, causado por uma infeção grave na perna esquerda, que o deixou em risco de vida.

"Nunca me vou esquecer da lista que me pediste depois de saíres do coma. Quem é que sai de coma e passado dois dias pede para lhe levar a máquina dos pelos nasais? És lindo", contou.

Uma partilha que mereceu uma resposta com humor de Ângelo Rodrigues. "Se os teus pelos nasais estivessem a jogar à sueca com os da barba, perceberias a urgência", pode ler-se entre os comentários à publicação.