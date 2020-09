Instagram

“As duas metades do meu coração ❤️”, escreveu João Paulo Rodrigues no Instagram, na legenda de uma fotografia onde as suas filhas, Rita e Sofia, de dez e quatro anos, mostram o seu lado mais radical a andar de patins e trotinete devidamente equipadas.

Recorde-se que as meninas são fruto da relação do ator e apresentador de televisão com Juliana Marto. Os dois separaram-se no início de 2017, após 12 anos de vida em comum. João Paulo Rodrigues refez, entretanto, a sua vida amorosa ao lado da oftalmologista Ana Amaro.