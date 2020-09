Esta terça-feira, 8 de setembro, é um dia especial para Rita Ferro Rodrigues. Filomena, a mãe da apresentadora, completou mais um aniversário. Uma data que Rita Ferro Rodrigues fez questão de assinalar com uma fotografia da progenitora e uma mensagem especial nas redes sociais.

"Esta é a minha querida mãe, faz hoje anos. Já escrevi muito sobre ela ( ainda bem !) mas todas as palavras me parecem sempre insuficientes e curtas perante o amor e admiração que lhe tenho. Não, não é assim com todas mães. Sabemos bem que uma infância feliz dada pelos nossos pais ( os meus sempre juntos num amor avassalador ) é o melhor seguro de saúde que podemos dar aos nossos filhos. Uma infância feliz é tudo. Colo, carinho, atenção.



A minha querida mãe faz anos e eu falo com ela todos os dias mas há muito que não a beijo e abraço como ela merece - eu gosto de esborrachar os que amo com beijos, apertá -los até que os pés se levantem do chão numa força de ternura que sempre me surpreende - no caso da minha mãe é fácil, consegue ser mais baixinha que eu mas não se enganem ... sempre (sempre) tão maior em tudo.



Em 2020, pelas razões que todos sabemos, abracei - a e beijei -a muito menos do que me apetecia, do que ela merece, do que ambas precisamos. Não falamos muito sobre isto - há um certo pudor do sofrimento que não é preciso sublinhar. A minha mãe é plenamente feliz com os filhos e netos à sua roda, a limpar narizes com ranho, a enxugar lágrimas, a adormecer- nos a todos com a sua doce presença. A rir e a dançar. A viver.

Agora quando estamos juntas é com todos os cuidados e dores que esta nova forma de amar obriga. Porque obriga, ninguém deseja isto, é doloroso. Tem de ser, bolas.

E eu sei que para ela é duríssimo mas aguenta estóica e sem queixas, nunca se lhe ouve um “aí”.

Aqui está o meu farol de bondade e cuidado, de força e amor. Quero sempre ser como ela “ quando for grande”. Vou querer sempre.



Parabéns minha mãe querida. Amo-te. Muito, muito. E vai -te descalçando que mal nos permitam, esses pés estarão a voar no ar outra vez. Naquele abraço teu", escreveu.