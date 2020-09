Instagram

Sofia Nicholson, de 51 anos, brindou os seus seguidores no Instagram com uma fotografia da sua infância e contou a comovente história da mesma.

“A semana passada, o meu irmão entregou-me um saco com centenas de cartas que escrevi ao meu pai. Ele guardava-as todas! Ainda não li tudo. Apanhei umas de 1978, outras de 1983 e até de 1988 quando vivi nos EUA. Desenhos, notas da escola (as más sempre muito bem justificadas), as zangas com a minha mãe ou com a minha avó, as muitas paixonetas (ai pai, não havias de andar sempre preocupado), os protestos contra o presidente francês; estas cartas são uma autêntica viagem”, confessa a atriz, filha do ator, argumentista, dramaturgo e encenador Francisco Nicholson, que morreu em 2016, aos 77 anos.

Instagram

“Fotografias que vejo pela 1a vez, como esta onde reconheço o meu pai mas também o meu filho. No que estaria a pensar é que não consigo identificar. Sugestões?”, questionou ainda Sofia Nicholson.

>> VEJA TAMBÉM: Sofia Nicholson surpreende ao partilhar fotografia inédita do filho: “Sou mãe desta brasa”