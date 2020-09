1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, 7 de setembro, foi um dia especial para Joana e Eduardo Madeira. O casal completou sete anos de casamento. Uma data que o humorista e a mulher decidiram comemorar junto dos amigos mais próximos, tendo sido a casa de Manuel Marques o local escolhido para a celebração.

"O meu amigo Manuel Marques fez questão que a festa do meu aniversário de casamento fosse na casa da sua família, em Setúbal. Prova de grande amizade. Foi uma noite feliz, de fraternidade, amor e carinho. Obrigado a todos, em especial aos anfitriões e compadres", escreveu Eduardo Madeira na legenda de uma publicação onde mostra várias fotografias da sua festa de aniversário de casamento.

Recorde-se que Joana e Eduardo Madeira conheceram-se durante as gravações de um programa de televisão e cerca de um ano depois do início do namoro decidiram trocar alianças. Uma semana depois do casamento, deram as boas-vindas à primeira filha, a pequena Leonor.