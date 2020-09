Esta terça-feira, 8 de setembro, é um dia especial para Débora Monteiro. As filhas da atriz, as pequenas Alba e Júlia, completam dois meses de vida. Uma data que Débora Monteiro fez questão de assinalar nas redes sociais com uma imagem enternecedora das meninas.

"Dois meses deste amor tão bom. Júlia e Alba", escreveu a atriz na legenda da imagem em que as duas irmãs surgem lado a lado no berço.

Entretanto, a publicação rapidamente fez as delícias dos seguidores da atriz, que se mostraram enternecidos com a imagem, incluindo rostos conhecidos como Mariana Monteiro, Inês Folque e Núria Madruga. "Que amores mais queridos", pode ler-se entre os comentários.

Recorde-se que Alba e Júlia são fruto do relacionamento de Débora Monteiro com Miguel Mouzinho.

Reprodução Instagram, DR