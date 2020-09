Instagram

Com a nova realidade imposta pela pandemia Covid-19, o regresso às aulas é algo que está a deixar os pais algo apreensivos, apesar do entusiasmo e expectativa com que olham para o crescimento dos seus filhos. As gémeas de Ana Marques voltaram à escola esta terça-feira, dia 8, e a mãe registou o momento com uma fotografia rara nas redes sociais. “E que comece (bem) esta nova aventura 🙏😷”, pediu a apresentadora da SIC na legenda da imagem.

Francisca e Laura têm 11 anos e são fruto do casamento de Ana Marques com Joaquim Barata Correia.