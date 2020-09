1 / 7 Reprodução Instagram, DR 2 / 7 Reprodução Instagram, DR 3 / 7 Reprodução Instagram, DR 4 / 7 Reprodução Instagram, DR 5 / 7 Reprodução Instagram, DR 6 / 7 7 / 7 Reprodução Instagram, DR

Joana e Eduardo Madeira têm motivos para celebrar. O casal comemora sete anos de casamento esta segunda-feira, 7 de setembro. Uma data que tanto o humorista como a mulher decidiram assinalar nas redes sociais.

Joana Madeira partilhou várias fotografias do casal, aproveitando para se declarar.

"Fazemos sete anos de casados hoje e eu ainda me apaixono todos os dias um bocadinho mais por ele. Mas não lhe digam isto, para não ficar convencido", escreveu.

Um gesto que Eduardo Madeira decidiu retribuir também com uma mensagem especial.

"Sete anos de união destes dois pêssegos. Sete voltas ao Sol a absorver a tua energia, a sugar

a tua força avassaladora, a usufruir desse teu jeito esquivo e traquinas de raposita, a insuflar-me dessa tua alegria.



Sou um vampiro. O teu vampiro pessoal.



E, apesar das tuas birras colossais, dos teus caprichos faraónicos e dos problemas que a vida nos vai jogando ao caminho, fazes de mim um rapagão feliz e garboso.



Quem tem medo de falar de sentimentos? Eu não, porque já não tenho idade para ter medo de nada.



Parabéns meu amor", pode ler-se.

Recorde-se que Joana e Eduardo Madeira conheceram-se durante as gravações de um programa de televisão e cerca de um ano depois do início do namoro decidiram trocar alianças. Uma semana depois do casamento, deram as boas-vindas à primeira filha, a pequena Leonor.