Reprodução Instagram, DR

Georgina Rodríguez, que parece mais apaixonada que nunca, está a viver uma fase bem feliz na sua vida. Este domingo, 6 de agosto, voltou a partilhar uma nova conquista com os fãs.

A jovem espanhola já conta com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. Um feito que não deixou de celebrar com os fãs.

"Mais de 20 milhões de razões para partilhar o meu grande dia convosco", escreveu a namorada de Cristiano Ronaldo na legenda do vídeo que pode ver abaixo.

No vídeo, Georgina recorda o dia em que voou até ao Festival de Cinema de Veneza.

