Reprodução Instagram, DR

A cumprir quarentena depois da mulher, Filipa Gameiro, e das filhas, Mariana e Madalena, terem sido diagnosticadas com Covid-19, Jorge Gabriel aproveitou para recuar no tempo, mais concretamente até à sua infância. Este sábado, 5 de setembro, o apresentador decidiu partilhar com os seus seguidores nas redes sociais uma fotografia dos seus tempos de criança.

"Não, não é o Pedro [filho mais novo do apresentador]. Sou eu ao pé da minha prima Lurdes, em Moura. O confinamento fez me chegar recordações boas", escreveu Jorge Gabriel na legenda da imagem que, imediatamente, gerou as mais variadas reações.

"Recordar também é viver", comentou uma internauta, seguindo-se comentários como: "Linda foto" , "O tempo voa" ou "Desejo que tudo esteja a correr bem consigo e sua família" . Por outro lado, tal como o apresentador, houve quem preferisse destacar as suas semelhanças com o filho mais novo. "Parecido com o seu filho", pode ler-se.