Esta quinta-feira, 3 de setembro, Maria Cerqueira Gomes partilhou com os seus seguidores nas redes sociais uma situação que viveu na rua. A profissional de televisão ajudou um idoso que sofreu alguns ferimentos ao atravessar a rua, na passadeira, depois de ter saído de casa para ir à farmácia.

Depois de conversar com o Sr. José, Maria Cerqueira Gomes ficou a saber que não tinha filhos e vivia sozinho com a mulher, diabética e acamada, e que era ela a sua principal preocupação, apesar dele próprio precisar de ajuda.

Depois da chegada do INEM e das autoridades, a apresentadora terá pedido aos agentes que se certificassem do estado de saúde da senhora e hoje voltou a dar novidades na sua página de Instagram.