Débora Monteiro decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta sexta-feira, 4 de setembro, a atriz partilhou um vídeo enternecedor do companheiro, Miguel Mouzinho, juntamente com as filhas de ambos, Alba e Júlia.

"Família", escreveu a atriz de Terra Brava na publicação, que espelha um momento de pura ternura entre pai e filhas.

Recorde-se que Débora Monteiro e Miguel Mouzinho estão juntos há cerca de oito anos. Em julho deste ano, deram as boas-vindas às primeiras filhas.