David Livingston

Esta quinta-feira, 3 de setembro, foi dia de celebração para Kaia Gerber. A filha Cindy Crawford completou 19 anos. Uma data que a jovem fez questão de assinalar com uma publicação ousada nas redes sociais.

Kaia Gerber mostrou o seu lado mais sensual ao posar sem roupa, usando apenas umas botas pretas de cano alto. Uma imagem que, de resto, está a fazer furor nas redes sociais. Em menos de 24 horas, conquistou milhares de 'gostos' e múltiplos elogios.

Recorde-se que tal como a mãe - que foi um ícone da moda na década de 90 - também Kaia Gerber decidiu enveredar pelo mundo da moda. Com 19 anos, a jovem já conta no currículo com várias capas para a Vogue francesa, italiana e americana, já pisou passerelles de grande capitais da moda como Paris e Nova Iorque e desfilou ainda para marcas como Chanel, Yves Saint Laurent, Prada, Burberry, Versace, Fendi ou Marc Jacob.

Reprodução Instagram, DR