Após terem estado separados durante cinco meses devido à pandemia do novo coronavírus, Carolina Loureiro e Vitor Kley aproveitam para passar o máximo de tempo juntos. Terminadas as gravações da segunda temporada de Nazaré, a atriz rumou de férias juntamente com o namorado.

Ao volante de uma autocaravana, o casal tem aproveitado para conhecer os recantos do país. Uma viagem que a protagonista de Nazaré e o artista brasileiro têm feito questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais através de pequeno vídeos e diversas fotografias. Ora veja!

