Reprodução Instagram, DR

Foi no início de julho que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank deram as boas-vindas ao pequeno Zyan, o primeiro filho biológico do casal. Desde então, os dois atores têm partilhado com os seus seguidores o crescimento do menino.

Esta quinta-feira, 3 de setembro, Bruno Gagliasso decidiu brindar os fãs uma enternecedora fotografia em que o menino surge a dormir acompanhado pelos pais.

"O descanso dos guerreiros sob os cuidados da nossa Sentinela", escreveu.

Recorde-se que além de Zyan, o casal é pai de Titi, de sete anos, e Bless, de cinco, adotados no Malawi em 2016 e em junho do ano passado, respetivamente.