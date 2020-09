Instagram

“Primeiro dia de escola do Teus 💙 Confesso que sempre tive algum receio deste dia, do dia em que este pudim dá o primeiro passo para a sua ‘independência’... Tive a explicar-lhe durante os últimos meses que ele ia para a escola brincar e fazer novos amigos para que fosse mais fácil esta transição, não estava era à espera que fosse tão difícil para mim. Teve que ser ele a tranquilizar-me ao chegar e ficar fascinado com os brinquedos e os colegas e tudo o que havia de novo para descobrir. Disse um ‘bye bye mãe’ e lá foi ele. Custou-me, mas fiquei com a certeza de que estou a educar um miúdo cheio de personalidade e sem medo do mundo dos mais crescidos! Porque viver com medo é limitador, e sobretudo nesta altura em que vivemos à base do medo e do vírus que ainda não conhecemos tão bem... Que o Teus e todas as crianças e adolescentes na escola não sintam os efeitos negativos desta pandemia na sua educação e desenvolvimento, e enquanto mãe vou sempre lutar por isso. Quero saber das mães e pais que estão a passar ou passaram pelo mesmo! Como foi a experiência?? Dicas para ser mais fácil? 😅 Todas a ajuda é importante nesta jornada de ser mãe de um pequeno panda que está a crescer demasiado depressaaa 😳😘❤”, escreveu Mia Rose no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge ao lado do seu filho, Mateus, de dois anos, fruto do casamento entretanto terminado com o também músico Miguel Cristovinho. Os dois assumiram publicamente a relação em 2014 e casaram-se a 29 de setembro de 2017 numa cerimónia romântica em Alenquer.

