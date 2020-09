Instagram

“Hoje é o teu dia❤️😘! 14 anos de ti! Sem palavras... Hoje também é o dia da minha Mãe... este setembro tão rico em Pessoas e Sonhos... Parabéns, Parabéns, Parabéns 🎉. Amo-te Filho, Amo-te Mãe. ❤️”, escreveu Isabel Figueira no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge ao lado do filho mais velho, Rodrigo, fruto do anterior casamento com o ex-futebolista César Peixoto, que atualmente mantém uma relação amorosa com a apresentadora da SIC Diana Chaves.

A profissional da TVI é ainda mãe de Francisco, de sete anos, nascido do relacionamento também terminado com o empresário João Sotto Mayor.