Foi uma noite inesquecível para Cristiano Ronaldo no dia 22 de agosto, no restaurante Clássico Beach Bar by Olivier, na Costa de Caparica. Georgina Rodríguez terá organizado uma festa surpresa ao jogador, mas terá sido a modelo a ser surpreendida com o que muitos suspeitam ser o anel de noivado (espreite aqui).

Esta terça-feira, o casal revelou um longo vídeo (que pode ver acima) da festa na praia que reuniu ainda C4 Pedro e Fernando Daniel, os futebolistas Hugo Almeida, Carlo Pinsoglio e o seu fisioterapeuta Tony García Jiménez.

»» DOLORES AVEIRO REAGE AO NOIVADO DE CRISTIANO RONALDO

Foram colocadas várias tendas brancas para proteger o olhar os mais curiosos e a festa teve direito a muitos abraços, beijos e reencontros especiais.

Os rumores de casamento surgiram depois de Georgina ter partilhado uma fotografia do casal com a seguinte descrição: “YESSS 🌹[sim em português]” e partilhado a imagem de um anel, que muitos acreditam ser de noivado.

Juntos desde o final de 2016, CR7 e Gio têm uma filha em comum: Alana Martina, que completa três anos em novembro. O futebolista é ainda pai de Cristiano, de dez anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de três, concebidos através de uma barriga de aluguer. Desde que entrou na vida do madeirense, a espanhola assumiu por completo o papel de mãe de todas as crianças e faz as delícias dos seus seguidores na internet ao partilhar momentos felizes em família.

»» Georgina Rodríguez arrasa com biquíni de 15 euros