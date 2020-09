Tiago Caramujo

Bárbara Guimarães é um dos rostos incontornáveis da SIC e é, por isso, natural que os telespetadores sintam saudades de a ver. A apresentadora esteve afastada do trabalho durante algum tempo, depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro da mama, no verão de 2018, e este ano regressou com o formato 24 Horas de Vida.

Contudo, tal como aconteceu com muitos projetos, também as gravações acabaram por ser afetadas pela pandemia Covid-19 e a profissional de televisão tem aproveitado para descansar e estar em contacto com a natureza.

Instagram

“A colheita de hoje da minha horta biológica. Cheirinho a terra e a manjericão!! Temos sempre que plantar para colher!!💪🏼♥️”, escreveu no Instagram, na legenda da sua mais recente publicação, onde se mostra sentada no chão, descontraída.

A caixa de comentários do post rapidamente se encheu de elogios e manifestações de carinho. “Sim Bárbara, semear para colher.... Semeou simpatia e a saudade dos portugueses de a verem na TV advém da pessoa que é. Até breve!”, “Que linda. E que saudades de a ver na televisão” ou “Maravilhosa como sempre. Brilha ainda mais ao natural”, pode ler-se.